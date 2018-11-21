Пожарные службы области готовятся к Новому году

21.11.2018 19:00 75

На днях на заседании ГУ МЧС Росси по Калужской области обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности во время празднования Нового года и Рождества.

Специалисты пожарного надзора обследуют места проведения праздничных мероприятий, обращая особое внимание на наличие огнетушителей, путей эвакуации, а также подготовку персонала на случай возникновения опасной ситуации. Кроме того, до 10 января будет контролироваться проведение салютов и использование пиротехники.

Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что в рамках проведения Года культуры безопасности до 25 декабря планируется организовать в местах массового пребывания людей выставки пожарно-спасательной техники и средств спасения.