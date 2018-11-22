Поставщиков сомнительной продукции оштрафовали на 5000 рублей

22.11.2018 07:00 252

Управление Россельхознадзора по Калужской области оштрафовало две московские компании на 5 000 рублей каждую за нарушение правил ввоза фруктов на территорию РФ, сообщила 21 ноября пресс-служба ведомства.

На упаковке продукции отсутствовала маркировка о соответствии ввозимого товара фитосанитарным требованиям страны-импортера, а также отсутствовала информация о наименовании товара, стране и месте происхождения.