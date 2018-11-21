В Калуге ВАЗ не уступил дорогу автобусу

21.11.2018 11:47 333

В ночь на 20 ноября в Калуге произошло ДТП, сообщает городское УМВД. На нерегулируемом перекрестке улиц Заводской и Маяковского водитель ВАЗ 211440, двигаясь в сторону переулка Чапаева, не уступил дорогу автобусу «Хендай», ехавшему по главной дороге. В результате столкновения пострадала пассажирка ВАЗа, 21-летняя девушка.



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