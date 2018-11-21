Мужчина потерял карту и лишился 30 000 рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения денег с банковской карты, сообщает 21 ноября пресс-служба ОМВД России по Обнинску.
Житель наукограда несколько дней пытался отыскать потерянную банковскую карту, пока ему на телефон не поступило сообщение о списании 30 000 рублей со счета. Тогда мужчина понял, что его картой воспользовался злоумышленник. Так как карта не требовала введения пин-кода, неизвестный совершал в магазинах покупки до 1000 рублей, расплачиваясь бесконтактно.
Расследование продолжается.
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