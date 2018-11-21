За минувшие сутки на дорогах области пострадали пять человек

21.11.2018 11:29 149

Вчера, 20 ноября, в пяти дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1422 нарушения Правил дорожного движения. Так, 12 человек сели за руль в нетрезвом виде, 42 автолюбителя управляли транспортом с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, а 15 водителей нарушили правила перевозки детей. Кроме того, 54 пешехода неправильно переходили улицу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.



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