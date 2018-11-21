Кировское предприятие задолжало работникам больше двух миллионов рублей

21.11.2018 20:00 211

В среду, 21 ноября, прокуратура рассказала о проверке своевременности выплаты заработной платы на предприятиях Кирова.

В ходе проверки выяснилось, что ООО «Метал Воркс-КЗ» задолжало 105 работникам более двух миллионов рублей за октябрь этого года.

В отношении руководителя предприятия прокуроры возбудили административное дело, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам принятых мер задолженнность перед работниками была погашена.