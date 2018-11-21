Ворсинские воры в три захода вынесли забор, но все равно попались

21.11.2018 09:00 423

Полиция на днях задержада двоих жителей Ворсино, которых подозревают в краже металлического забора.

Сначала воры сняли три пролета с забора, огораживающего палисадник, а через несколько дней вернулись и сняли еще три металлических элемента. Не желая останавливаться на достигнутом, вскоре мужчины третий раз попытали счастья, вынеся оставшиеся четыре пролета, нанеся таким образом хозяевам загородного дома ущерб в 20 000 рублей.

Первой пропажу заметила соседка, которая и сообщила об этом владельцам.

Оперативно установив личности воришек, оперативники сорвали их планы сдать забор на металлолом и изъяли похищенное, возбудив уголовное дело по факту кражи, сообщает 21 ноября пресс-служба областного УМВД.