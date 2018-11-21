Находчивые родственники похитили кроссовки из гипермаркета

21.11.2018 08:47 815

На днях представитель калужского гипермаркета заявил в полицию о краже кроссовок.

Сотрудники уголовного розыска воспользовались записью с камер видеонаблюдения и установили похитителей: ими оказались 54-летняя женщина с сыном. Они пришли в магазин утром, когда покупателей еще немного. Пока мать наблюдала за продавцами, сын снял с кроссовок магнитную бирку и переобулся, поставив старую обувь на стеллаж. После этого воры неторопливо покинули торговый зал.

На предприимчивую семейку полиция завела уголовное дело по статье «Кража», им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.