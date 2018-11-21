Находчивые родственники похитили кроссовки из гипермаркета

На днях представитель калужского гипермаркета заявил в полицию о краже кроссовок.
Сотрудники уголовного розыска воспользовались записью с камер видеонаблюдения и установили похитителей: ими оказались 54-летняя женщина с сыном. Они пришли в магазин утром, когда покупателей еще немного. Пока мать наблюдала за продавцами, сын снял с кроссовок магнитную бирку и переобулся, поставив старую обувь на стеллаж. После этого воры неторопливо покинули торговый зал.
На предприимчивую семейку полиция завела уголовное дело по статье «Кража», им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.
|
Пьяных водителей будут ловить на дорогах области 23 и 24 ноября 21.11.2018 13:53
В Калуге ВАЗ не уступил дорогу автобусу 21.11.2018 11:47
За минувшие сутки на дорогах области пострадали пять человек 21.11.2018 11:29
Жительница Балабаново дала отпор грабителю 21.11.2018 09:30
В Малоярославце оперативно задержали телефонного мошенника 21.11.2018 09:23
Ворсинские воры в три захода вынесли забор, но все равно попались 21.11.2018 09:00
Нашедшим чужой кошелек грозит шесть лет тюрьмы 21.11.2018 08:38
Стотысячный штраф грозит начальнику участка ремонта дороги 21.11.2018 07:57
Бабынинского рыбака прогнали с ярмарки 21.11.2018 07:04
В женской колонии борются с депрессией 20.11.2018 21:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: