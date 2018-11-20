Обнинские маршрутки будут перевозить льготников

20.11.2018 15:20 205

Обнинское муниципальное автотранспортное предприятие работает стабильно, хотя имеет массу проблем, в частности, изношенный на 98% автопарк, сообщает 20 ноября Obninsk.name.

На сегодня все 34 автобуса оснащены валидаторами - приборами, позволяющими фиксировать всех пассажиров и внесенные ими за проезд средства, чего не скажешь о маршрутках.

Но есть большая вероятность, что после проведения в следующем году конкурса на пассажирские перевозки валидаторы появятся и в маршрутках. При этом частников обяжут перевозить льготные категории граждан.

