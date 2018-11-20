В Малоярославце «Фольксваген» сбил человека

20.11.2018 15:14 218

Как сообщила пресс-служба МЧС России по Калужской области, на улице Российских Газовиков «Фольксваген» сбил пешехода.

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