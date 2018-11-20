Три КамАЗа столкнулись в Медынском районе

20.11.2018 15:02 901

Сегодня утром спасатели МЧС приняли сообщение о ДТП в Медынском районе.

У деревни Сазоново столкнулись три КамАЗа. В результате столкновения пострадал человек. Тяжесть полученных им травм и причины происшествия уточняются прибывшими на место медиками и сотрудниками ГИБДД.

Спасательной службой МЧС по Калужской области последствия аварии были ликвидированы, сообщила пресс-служба ведомства.