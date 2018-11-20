Бдительный участковый задержал мошенника, обманувшего бабушку несколько лет назад

20.11.2018 13:20 196

Калужский участковый обратил внимание на мужчину, похожего на мошенника, скрывающегося от следствия.

Догадка бдительного участкового подтвердилась: задержанный прохожий оказался разыскиваемым преступником, обманувшим пенсионерку на крупную сумму.

Так несколько лет назад, снимая комнату у пожилой женщины, он попросил в долг денег на развитие якобы имеющегося у него бизнеса. Доверчивая старушка отдала ему 258 000 рублей, с которыми квартирант и скрылся в одной из республик ближнего зарубежья.

Вернувшись в Калугу, мужчина был задержан, сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба регионального УМВД.