Бдительный участковый задержал мошенника, обманувшего бабушку несколько лет назад

Калужский участковый обратил внимание на мужчину, похожего на мошенника, скрывающегося от следствия.
Догадка бдительного участкового подтвердилась: задержанный прохожий оказался разыскиваемым преступником, обманувшим пенсионерку на крупную сумму.
Так несколько лет назад, снимая комнату у пожилой женщины, он попросил в долг денег на развитие якобы имеющегося у него бизнеса. Доверчивая старушка отдала ему 258 000 рублей, с которыми квартирант и скрылся в одной из республик ближнего зарубежья.
Вернувшись в Калугу, мужчина был задержан, сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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