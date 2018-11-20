Житель Боровска наказан за размещение в сети личных тайн своей бывшей

20.11.2018 13:07 304

33-х летний житель Боровска осужден за распространение сведений о частной жизни.

Подсудимый обнародовал в Интернете информацию о личной жизни женщины, с которой ранее сожительствовал.

Так как дело касалось личной тайны потерпевшей, полицейские возбудили уголовное дело против болтливого сожителя и вскоре передали его в суд, где тот во всем сознался и раскаялся.

Тем не менее, горе-блогер получил 360 часов обязательных работ в качестве наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры области.