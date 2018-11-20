Пятиклашек познакомили с взрывчаткой

20.11.2018 12:53 130

Пятиклассники школы №22 города Калуги встретились с саперами пожарно-спасательной службы.

Целью встречи являлось обучение детей правилам безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов со времен ВОВ.

Школьников научили как вести себя с опасной находкой, а также выставку взрывчатки, найденной на территории области. Кроме того, взрывники познакомили ребят со своим техническим оснащением и показали видео о своей работе.

Как считает пресс-служба регионального МЧС, подобные встречи надолго остаются в памяти школьников и расширяют их знания в области безопасности.