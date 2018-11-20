Пятиклашек познакомили с взрывчаткой

Пятиклассники школы №22 города Калуги встретились с саперами пожарно-спасательной службы.
Целью встречи являлось обучение детей правилам безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов со времен ВОВ.
Школьников научили как вести себя с опасной находкой, а также выставку взрывчатки, найденной на территории области. Кроме того, взрывники познакомили ребят со своим техническим оснащением и показали видео о своей работе.
Как считает пресс-служба регионального МЧС, подобные встречи надолго остаются в памяти школьников и расширяют их знания в области безопасности.
|
45 000 заплатила приставам нарушительница государственной границы 20.11.2018 13:00
Прокуратура обезопасила от пожара обнинский торговый центр 20.11.2018 12:15
72 человека получили реальные сроки за оскорбление полицейских 20.11.2018 11:44
Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Калуге 20.11.2018 10:48
В Обнинске недалеко от перехода сбили женщину 20.11.2018 10:41
На дорогах области за минувшие сутки пострадали трое и один погиб 20.11.2018 10:34
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: