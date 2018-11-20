Обнинские спортсмены завоевали призовые места в турнире по фигурному катанию

20.11.2018 12:42 116

Любители фигурного катания демонстрировали свое мастерство на Чемпионате Калуги в минувшую пятницу.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Калуги, Жукова и Обнинска. Победа досталась жителям наукограда, сообщает портал Obninsk.name.

В субботу турнир по фигурному катанию принимал Обнинск. Здесь география участников была шире: выступали фигуристы из Смоленска, Нижнего Новгорода, Раменского и других городов. Призовые места снова завоевали спортсмены принимающей стороны.

