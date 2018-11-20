Прокуратура разобралась с нарушениями жилищного законодательства в Куйбышевском районе

20.11.2018 13:27 131

В Куйбышевском районе предоставляли гражданам социальное жилье без законного признания их малоимущими.

Согласно действующего законодательства улучшения жилищных условий и предоставлении жилого помещения по договорам социального найма необходимо признание гражданина малоимущим и нуждающимся в жилье.

Как показала прокурорская проверка, администрации пяти сельских поселений района ставили жителей на учет как нуждающихся в жилье без учета их имущественного положения, и не все они были малоимущими.

В результате прокуратура района вынесла представления в отношении глав администраций Бетлицы, сел Бутчино, Жерелево, Мокрое и деревни Высокое, сообщила пресс-служба ведомства.