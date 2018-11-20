Прокуратура обезопасила от пожара обнинский торговый центр

20.11.2018 12:15 132

В марте 2018 года прокуратура Обнинска проверила торговый центр «Мост» и выявила нарушения правил пожарной безопасности.

Так в ТРЦ отсутствовала система автоматического пожаротушения, вытяжная противодымная вентиляция и извещатели системы пожарной сигнализации. Кроме того, проходы на путях эвакуации были завалены хламом, а двери эвакуационных выходов не годились для экстренного вывода людей.

Прокуроры указали собственнику здания на недочеты, но тот их устранять не спешил, и дело было передано в суд.

В результате, как сообщает пресс-служба прокуратуры Обнинска, нарушения пожарной безопасности были устранены в полном объеме.