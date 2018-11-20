Пьяный водитель получит пять лет за оскорбление сотрудника ГИБДД

20.11.2018 15:05 296

Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина, публично оскорбившего представителя власти, сообщает 20 ноября пресс-служба ведомства.

В июне 2018 года калужанин, недовольный намерением сотрудника ГИБДД привлечь его к ответственности за вождение в нетрезвом виде, нецензурно оскорбил его и ударил.

За оскорбление сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей дебоширу грозит до пяти лет тюрьмы.