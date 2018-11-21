Стотысячный штраф грозит начальнику участка ремонта дороги

21.11.2018 07:57 755

Прокуратура Тарусского района проверила соблюдение лесного законодательства в деятельности компании, ремонтирующей автомобильную дорогу «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», сообщает 20 ноября пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что ремонтники самовольно заняли лесной участок общей площадью 0,17 га для складирования асфальтобетонной крошки, щебня и песка.

В отношении начальника участка ремонтной компании возбуждено дело об административном правонарушении, акт прокурорского реагирования направлен для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области. Теперь ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.