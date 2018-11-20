Прокуратура Жиздринского района наказала миграционную службу

20.11.2018 18:53 200

Прокуратура Жиздринского района проверила исполнение миграционного законодательства в отделе по вопросам миграции МОМВД России «Людиновский» и выявила нарушения, сообщает 20 ноября пресс-служба ведомства.

Так, гражданам Украины и Киргизии, обратившимся в отдел за разрешениями на временное проживание на территории России, соответствующие разрешения были выданы с нарушением 60-дневного срока.

Кроме того, с начала года прокуроры выявили факт фиктивной регистрации россиян в Жиздринском районе, что говорит о ненадлежащем исполнении миграционной службой своих обязанностей.

С целью устранения нарушений прокуратура района вынесла представление начальнику МОМВД России «Людиновский».