Прокуратура Жиздринского района наказала миграционную службу

Прокуратура Жиздринского района проверила исполнение миграционного законодательства в отделе по вопросам миграции МОМВД России «Людиновский» и выявила нарушения, сообщает 20 ноября пресс-служба ведомства.
Так, гражданам Украины и Киргизии, обратившимся в отдел за разрешениями на временное проживание на территории России, соответствующие разрешения были выданы с нарушением 60-дневного срока.
Кроме того, с начала года прокуроры выявили факт фиктивной регистрации россиян в Жиздринском районе, что говорит о ненадлежащем исполнении миграционной службой своих обязанностей.
С целью устранения нарушений прокуратура района вынесла представление начальнику МОМВД России «Людиновский».
|
В женской колонии борются с депрессией 20.11.2018 21:02
100 миллионов рублей выделит правительство на госархив в Обнинске 20.11.2018 20:12
Заключенные заработают на уборке города 20.11.2018 17:22
Обнинские маршрутки будут перевозить льготников 20.11.2018 15:20
В Малоярославце «Фольксваген» сбил человека 20.11.2018 15:14
Пьяный водитель получит пять лет за оскорбление сотрудника ГИБДД 20.11.2018 15:05
Три КамАЗа столкнулись в Медынском районе 20.11.2018 15:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: