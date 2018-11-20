72 человека получили реальные сроки за оскорбление полицейских

С начала года 72 человека осуждены за совершения преступлений в отношении сотрудников полиции.
Так к двум годам тюрьмы приговорили калужанина, распылившего газ из баллончика в лицо сотрудника уголовного розыска. А жителей Ульяновского района наказали за нецензурную брань в адрес участкового и попытку побить полицейского.
Также житель Малоярославца, находясь в приемном отделении Центральной районной больницы, публично оскорбил троих сотрудников МВД, за что получил три с половиной года лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.
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