Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 21 ноября
$ 65.59 0.42
75.18 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Бабынинского рыбака прогнали с ярмарки

21.11.2018 07:04 0 941
Бабынинского рыбака прогнали с ярмарки

Житель Бабынинского района решил продать на ярмарке рыбу, но не озаботился холодильным оборудованием и ветеринарными сопроводительными документами на свой товар, сообщает во вторник, 20 ноября, пресс-служба госветслужбы.

Специалисты ведомства обратили внимание на частного торговца и разъяснили ему порядок оформления и выдачи необходимых документов, после чего владелец рыбы покинул ярмарку, даже не выгрузив продукцию.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Пьяных водителей будут ловить на дорогах области 23 и 24 ноября 21.11.2018 13:53

В Калуге ВАЗ не уступил дорогу автобусу 21.11.2018 11:47

За минувшие сутки на дорогах области пострадали пять человек 21.11.2018 11:29

Жительница Балабаново дала отпор грабителю 21.11.2018 09:30

В Малоярославце оперативно задержали телефонного мошенника 21.11.2018 09:23

Ворсинские воры в три захода вынесли забор, но все равно попались 21.11.2018 09:00

Находчивые родственники похитили кроссовки из гипермаркета 21.11.2018 08:47

Нашедшим чужой кошелек грозит шесть лет тюрьмы 21.11.2018 08:38

Стотысячный штраф грозит начальнику участка ремонта дороги 21.11.2018 07:57

В женской колонии борются с депрессией 20.11.2018 21:02


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области

Вчера 14:44
Новости компаний

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр

Более 3000 калужских компаний выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 Вчера 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.