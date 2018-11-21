Бабынинского рыбака прогнали с ярмарки

Житель Бабынинского района решил продать на ярмарке рыбу, но не озаботился холодильным оборудованием и ветеринарными сопроводительными документами на свой товар, сообщает во вторник, 20 ноября, пресс-служба госветслужбы.
Специалисты ведомства обратили внимание на частного торговца и разъяснили ему порядок оформления и выдачи необходимых документов, после чего владелец рыбы покинул ярмарку, даже не выгрузив продукцию.
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