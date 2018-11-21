Бабынинского рыбака прогнали с ярмарки

21.11.2018 07:04 941

Житель Бабынинского района решил продать на ярмарке рыбу, но не озаботился холодильным оборудованием и ветеринарными сопроводительными документами на свой товар, сообщает во вторник, 20 ноября, пресс-служба госветслужбы.

Специалисты ведомства обратили внимание на частного торговца и разъяснили ему порядок оформления и выдачи необходимых документов, после чего владелец рыбы покинул ярмарку, даже не выгрузив продукцию.