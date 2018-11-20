В Обнинске недалеко от перехода сбили женщину

20.11.2018 10:41 212

Вчера, 19 ноября, в Обнинске сбили пешехода. Около 18 часов в районе дома 1 по улице Цветкова 45-летний водитель «Вольво» совершил наезд на женщину, переходившую дорогу недалеко от пешеходного перехода. Сбитая автомобилем женщина получила различные травмы, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей