На дорогах области за минувшие сутки пострадали трое и один погиб

20.11.2018 10:34 132

Вчера, 19 ноября, на территории Калужской области трое пострадали в авариях и один человек погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 9648 нарушений Правил дорожного движения.

12 человек сели за руль нетрезвыми или уклонились от медицинского освидетельствования, 24 автолюбителя попались на машинах с нечитаемыми номерами, а 13 водителей нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, стражи порядка выявили 50 пешеходов-нарушителей, сообщил отдел пропаганды ГИБДД области.