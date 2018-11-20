100 миллионов рублей выделит правительство на госархив в Обнинске

20.11.2018 20:12 132

Для Обнинска выделят 100 миллионов рублей на строительство архива. Соответствующее распоряжение на днях подписал премьер-министр Российской Федерации.

Как сообщает портал Obninsk.name, деньги на проектирование и разработку технического задания выделят Росархиву до конца года.

В обнинском архиве будут храниться как бумажные документы, так и электронные файлы администрации президента, правительства страны и других федеральных органов государственной власти.

Новый архив из нескольких зданий с подземными этажами, где будет откачан воздух для лучшей сохранности бумажных носителей, будет располагаться на первой площадке «Технопарка», рядом с ИАТЭ.