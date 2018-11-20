Боровчанин купил наркотики, но так и не успел попробовать

20.11.2018 08:49 115

44-летний житель Боровска приобрел наркотики через Интернет для употребления на досуге.

Наркотическое средство пришло покупателю по почте. Забрав свою посылку мужчина поспешил домой, но заметил полицейских и разволновался. Стражи порядка обратили внимание на нервного гражданина, прятавшего в карман какой-то сверток, и задержали его, забрав сверток на экспертизу. Эксперты подтвердили, что мужчина приобрел 0,113 граммов ЛСД.

На горе-наркомана органы правопорядка завели уголовное дело, сообщив в Роскомнадзор об интернет-ресурсе, распространяющем наркотики, сообщает пресс-служба областного УМВД.