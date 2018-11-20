Банда боровских разбойников предстанет перед судом

Ночью четверо грабителей проникли в бытовку предприятия Боровского района и, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, связали двух охранников, забрав их телефоны и деньги, сообщает 20 ноября пресс-служба УМВД области.
Затем сообщники погрузили в заранее нанятый автомобиль три катушки с медным кабелем общей длиной 1680 метров и вывезли их в Московскую область, где планировали продать. Общая стоимость похищенного составила более трех с половиной миллионов рублей.
Полиция задержала воров и изъяла награбленное. Теперь им предстоит отвечать перед судом за разбой, совершенный по предварительному сговору с применением оружия.
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