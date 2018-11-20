Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 20 ноября
$ 66.01 0.02
75.32 0.42
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Банда боровских разбойников предстанет перед судом

20.11.2018 08:12 0 507
Банда боровских разбойников предстанет перед судом

Ночью четверо грабителей проникли в бытовку предприятия Боровского района и, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, связали двух охранников, забрав их телефоны и деньги, сообщает 20 ноября пресс-служба УМВД области.

Затем сообщники погрузили в заранее нанятый автомобиль три катушки с медным кабелем общей длиной 1680 метров и вывезли их в Московскую область, где планировали продать. Общая стоимость похищенного составила более трех с половиной миллионов рублей.

Полиция задержала воров и изъяла награбленное. Теперь им предстоит отвечать перед судом за разбой, совершенный по предварительному сговору с применением оружия.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Боровчанин купил наркотики, но так и не успел попробовать 20.11.2018 08:49

Водители автобусов в Сухиничах не прошли психиатрическую экспертизу 20.11.2018 08:00

Землевладельцы Износковского района наказаны за кусты на пашне 20.11.2018 07:00

Севшего отца лишили родительских прав 19.11.2018 20:48

Подмосковный таксист ограбил 4 магазина в Калужской области 19.11.2018 19:22

Полурасселенный дом сгорел в Азарово в Калуге 19.11.2018 19:04

За детскую травму на площадке заплатит муниципалитет 19.11.2018 16:40

Экстремальный фигурист появился в Обнинске 19.11.2018 16:04

Дачный дом сгорел в Козельском районе 19.11.2018 15:59

Разгромившего медпункт заключенного заставят оплатить ущерб 19.11.2018 15:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

РСХБ запустил международные денежные переводы в сервисах дистанционного обслуживания

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

5 правил правильного поведения на похоронах

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.