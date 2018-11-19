Полурасселенный дом сгорел в Азарово в Калуге

В понедельник, 19 ноября, в 17:04 загорелся двухэтажный дом на калужском 2-м карьерном переулке в Азарово.
Сгоревшее здание частично расселено. Пламя тушили 18 спасателей на 5 спецмашинах, сообщила пресс-служба главного регионального правления МЧС.
Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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