Землевладельцы Износковского района наказаны за кусты на пашне

20.11.2018 07:00 380

ООО «Техноплюс» и ООО «Русский Парк» забросили и не обрабатывали свои земли в Износковском районе, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

В результате сельскохозяйственные угодья заросли деревьями, кустами и другой сорной растительностью. Естественно, это ухудшило качество пашни.

Директоров обществ оштрафовали на 50 тысяч рублей.