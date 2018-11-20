Водители автобусов в Сухиничах не прошли психиатрическую экспертизу

20.11.2018 08:00 707

Нарушения в работе автотранспортного предприятия в Сухиничах нашли во время проверки, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областной прокуратуры. Водители автобусов не прошли очередное психиатрическое освидетельствование. Работник, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, вовремя не прошел очередное специальное обучение и проверку знаний по охране труда. На генерального директора завели административное дело, которое рассматривает государственная трудовая комиссия.



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