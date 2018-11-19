За детскую травму на площадке заплатит муниципалитет

19.11.2018 16:40 194

Семилетний ребенок получил травму на детской площадку в Воротынске из-за плохого состояния игрового оборудования, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областной прокуратуры. Собственник неисправной площадки — местная администрация. Два ее сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. А саму администрацию обязали выплатить 100 тысяч рублей морального ущерба родителям девочки.



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