Экстремальный фигурист появился в Обнинске

19.11.2018 16:04 303

Мужчина катался на коньках в минувшие выходные на обнинских Белкинских прудах. Толщина льда на них сейчас составляет 5 и 7 см, что превращает фигурное катание в экстремальный вид спорта.

Также на этих прудах на льду были замечены дети, сообщила администрация Обнинска.

Администрация предупреждает, что выходить на лед еще рано и пока категорически запрещено. Его толщина меньше безопасной.