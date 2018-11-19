Дачный дом сгорел в Козельском районе

19.11.2018 15:59 188

Пламя вспыхнуло в 11: 38. на место возгорания отправили 8 спасателей на 2 спецмашинах и потушили дачу.

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