Разгромившего медпункт заключенного заставят оплатить ущерб

19.11.2018 15:30 84

Осужденный повредил имущество исправительного заведения на 25 тысяч рублей, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областной прокуратуры. Заключенный сломал входную дверь в здравпункт и проем двери медицинского изолятора, табурет, тумбочку, повредил светильник и потолок. Добровольно платить за повреждения он отказался. Деньги взыскивают через суд.



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