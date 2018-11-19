Мошенник обманул калужанина почти на миллион, а дело не возбудили

19.11.2018 15:14 159

Мошенник обманул калужанина, пообещав внести деньги на брокерский счет для получения прибыли и похитил 900 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры области в понедельник, 19 ноября. Полицейские провели проверку, но не нашли повода возбудить уголовное дело. Мошенник тем временем обманул другого мужчину на 200 тысяч. После вмешательства прокуратуры уголовное дело все-таки возбудили. Идет предварительное расследование.



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