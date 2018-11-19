1,7 га леса высадили в Козельском районе

19.11.2018 15:06 90

Акция «Живи, лес» прошла в Козельском районе в Сосенском участковом лесничестве, сообщило в понедельник, 19 ноября, министерство природных ресурсов и экологии области. На площади 1,7 га высадили смешанные лесные культуры: дубы, ели и сосны. Деревья сажали сотрудники Козельского лесничества: лесничие, лесники, инженеры и даже работники бухгалтерии. Для посадки использовали саженцы, выращенные в собственном питомнике.



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