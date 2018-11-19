Кировские детсады и школа едва не остались без тепла из-за капремонта

19.11.2018 14:09 117

Подрядчик не сделал в срок капитальный ремонт тепловых сетей от кировской котельной №1, которая поставляет тепло в том числе в детские сады и школы одного из микрорайонов города, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Закончить ремонт подрядчик должен был в июле, но работы не были завершены и в сентябре этого года. Отопительный сезон оказался под угрозой. Заполнять систему было невозможно.

На подрядчика составили административно дело о бездействии, из-за которого срывается госконтракт. Предприятие быстро доделало все работы. Генерального директора фирмы оштрафовали на 120 тысяч рублей.