Четверо погибли на дорогах области за три дня

19.11.2018 13:47 207

С пятницы по воскресенье на дорогах калужской области произошло 11 крупных аварий. В них погибли 4 человека, пострадали — 15.

За это время сотрудники ГИБДД оформили 145 столкновений с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы оштрафовали всего 1205 нарушителей. Среди них 40 нетрезвых водителей, 87 автомобилистов ехали с нечитаемыми номерами, 53 перевозили детей не по правилам. 154 пешехода перешли дорогу в неположенном месте.