Неизвестный сбил 11-летнего ребенка в Белоусово

19.11.2018 12:54 236

В воскресенье, 18 ноября, 11-летний мальчик попал под колеса неустановленной машины в Белоусово. По предварительным данным ребенок переходил трассу А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» по пешеходному переходу, когда его сбил неизвестный водитель. Автомобилист с места ДТП скрылся, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.



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