Школьники начали чаще простужаться

19.11.2018 12:23 183

На минувшей неделе резко — на 37,5% - выросло количество заболевших ОРВИ детей школьного возраста, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областного Роспотребнадзора. Но ни один класс пока на карантин не закрыт.

В общей массе простудившихся тоже больше. На позапрошлой неделе болели чуть больше 4,6 тысяч человек, на прошлой уже почти 5 тысяч. Рост на 8,2%. При этом показатель заболеваемости ниже почти на треть многолетних значений.

В Калуге школьники простужаются еще активней, чем по региону в целом — на 47,2%. Но эпидемический порог опять же не пройден.

Случаев гриппа в области не зарегистрировано.