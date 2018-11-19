Школьники начали чаще простужаться

На минувшей неделе резко — на 37,5% - выросло количество заболевших ОРВИ детей школьного возраста, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областного Роспотребнадзора. Но ни один класс пока на карантин не закрыт.
В общей массе простудившихся тоже больше. На позапрошлой неделе болели чуть больше 4,6 тысяч человек, на прошлой уже почти 5 тысяч. Рост на 8,2%. При этом показатель заболеваемости ниже почти на треть многолетних значений.
В Калуге школьники простужаются еще активней, чем по региону в целом — на 47,2%. Но эпидемический порог опять же не пройден.
Случаев гриппа в области не зарегистрировано.
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