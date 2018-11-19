Водитель иномарки разбился на трассе «Белоусово-Высокиничи-Серпухов»

19.11.2018 12:12 310

34-летний водитель погиб в ДТП на трассе «Белоусово-Высокиничи-Серпухов» в воскресенье, 18 ноября, в 00:40.

Он ехал на «Мицубиси Лансер» и не справился с управлением автомобилем, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Машина вылетела с дороги и врезалась в препятствие.