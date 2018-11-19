Автоледи сбила старушку, выезжая со стоянки

19.11.2018 11:23 175

В субботу, 17 ноября, 92-летняя пенсионерка попала под колеса ВАЗ 21063 в Хвастовичах.

В 11:30 женщина на этой машине задним ходом выезжала со стоянки на улице Талалушкина. Она и сбила старушку, которая шла по краю проезжей части, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Бабушка получила травмы и была госпитализирована.