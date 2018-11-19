Безработная женщина выпросила в долг в церкви деньги и крестик и пропала

19.11.2018 09:52 272

31-летняя безработная женщина пришла в церковь в Малоярославецком районе и со слезами на глазах пожаловалась служителям на тяжелое материальное положение, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Она уверяла, что у нее двое маленьких детей и нет работы. А дети простудились и заболели из-за холода. Женщина уговорила служителей одолжить ей на несколько дней крестик за 3 тысячи и 3 тысячи рублей, чтобы купить лекарства для малышей.

В храм возвращать долг мать не вернулась. Настоятель храма обратился в полицию. Ранее судимую женщину ищут, чтобы судить за мошенничество.



