Безработная женщина выпросила в долг в церкви деньги и крестик и пропала

31-летняя безработная женщина пришла в церковь в Малоярославецком районе и со слезами на глазах пожаловалась служителям на тяжелое материальное положение, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Она уверяла, что у нее двое маленьких детей и нет работы. А дети простудились и заболели из-за холода. Женщина уговорила служителей одолжить ей на несколько дней крестик за 3 тысячи и 3 тысячи рублей, чтобы купить лекарства для малышей.
В храм возвращать долг мать не вернулась. Настоятель храма обратился в полицию. Ранее судимую женщину ищут, чтобы судить за мошенничество.
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