Человек пострадал при пожаре в Сухиничах

18.11.2018 22:40 118

Жилой дом сгорел в Сухиничах в воскресенье, 18 ноября, на улице Максима Горького.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:19. Ликвидировали возгорание семь пожарных на двух спецмашинах, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

В огне пострадал один человек. Тяжесть полученных им травм пресс-служба не уточняет.