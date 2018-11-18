Воры выставили стекло и ограбили дом в Тарусе

18.11.2018 10:14 90

Из дачного дома в Тарусе вынесли имущество на 52 тысячи рублей, сообщила в воскресенье, 18 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Воры выставили стекла в доме. Обнаруживший это хозяин вызвал полицию и в помещение входил уже с людьми в форме. С дачи украли: газовую плиту, микроволновую печь, ресивер, ТВ-тюнер, пылесос, дрель, портативную акустическую колонку, беспроводные наушники, 6 пачек сигарет и несколько бутылок алкогольной продукции различного наименования.

Ограбили дом приятели, живущие на соседней даче. Алкоголь они выпили, часть имущества успели вывезти в Серпухов и там продать. Часть похищенного удалось вернуть.

Дело передано в суд.