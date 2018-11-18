Квадроцикл вылетел в кювет в Мятлево

18.11.2018 10:07 179

В ночь на воскресенье, 18 ноября, квадроцикл «Дилма» вылетел в кювет в Мятлево Износковского района.

ДТП произошло в Школьном переулке в 00:48. Его последствия ликвидировали семь человек: спасатели, ГИБДД и скорая помощь.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.