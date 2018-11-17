Мину и 18 снарядов обезвредили за день в Калужской области

17.11.2018 21:45 125

Саперы обезвредили в Калужской области за субботу, 17 ноября, 19 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главного управления МЧС ро региону. В Боровском районе в лесу рядом с деревней Кривское нашли минометную мину калибром 50 мм. В Малоярославецком районе в поле недалеко от деревни Верховье обезвредили 18 артиллерийских снарядов калибром 75 мм.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей