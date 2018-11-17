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Мину и 18 снарядов обезвредили за день в Калужской области

17.11.2018 21:45 0 125
Мину и 18 снарядов обезвредили за день в Калужской области

Саперы обезвредили в Калужской области за субботу, 17 ноября, 19 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главного управления МЧС ро региону.

В Боровском районе в лесу рядом с деревней Кривское нашли минометную мину калибром 50 мм.

В Малоярославецком районе в поле недалеко от деревни Верховье обезвредили 18 артиллерийских снарядов калибром 75 мм.


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