Водителя с поддельными правами задержали в Калуге

19.11.2018 07:00 93

Водителя на «Ладе Калине» на днях остановили для проверки на калужской улице Глаголева.

При проверке документов полицейские засомневались в их подлинности — голограмма не проявлялась. В результате при сверке с базой оказалось, что удостоверение было выдано на другого человека.

- Во время проверки водитель выражал открытое недовольство в связи со сложившейся ситуацией, уверял полицейских, что произошла ошибка, возможно, сбои в программе, - сообщила пресс-служба УМВД.

Но экспертиза подтвердила, что документ поддельный.

Водителю за использование фальшивки грозит максимум 6 месяцев заключения.