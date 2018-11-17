Гараж сгорел на окраине Калуги

17.11.2018 10:05 179

В ночь на субботу, 17 ноября, в калужском микрорайоне Северном на улице Калужского ополчения вспыхнул гараж. Спасатели получили сообщение о пожаре в 00:53, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. На место выехали две пожарные машины и 8 спасателей. Они потушили возгорание. В результате никто не пострадал.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей