Две иномарки сгорели в садовом товариществе

В ночь на субботу, 17 ноября, две иномарки вспыхнули в Малоярославецком районе в садовом товариществе «Отдых».
Автомобили «БМВ» и «Мазда» потушили 4 спасателя, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
В результате возгорания пострадали только автомобили.
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