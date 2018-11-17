Две иномарки сгорели в садовом товариществе

17.11.2018 09:02 247

В ночь на субботу, 17 ноября, две иномарки вспыхнули в Малоярославецком районе в садовом товариществе «Отдых». Автомобили «БМВ» и «Мазда» потушили 4 спасателя, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. В результате возгорания пострадали только автомобили.



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